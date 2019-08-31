نصر الله مخاطباً جمهور المقاومة: الرد محسوم والأمر يحتاج فقط الى دعائكم بالتوفيق والنصر

رام الله- وطن: أكد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن الرد على الاعتداء الإسرائيلي محسوم. وذلك بعد استهداف "إسرائيل" هدفاً للحزب داخل سوريا واستشهاد اثنين من عناصره، وتنفيذها لهجوم بطائرة مسيرة على هدف آخر في الضاحية الجنوبية.

وقال نصر الله، خلال كلمة متلفزة له، اليوم السبت إن "نتنياهو تبنى عمليا العمل العدواني في العراق وسوريا ولبنان".

مؤكداً أنه "يجب أن نعمل على إسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية في سماء لبنان".

موضحاً ما جاء في كلمته السابقة بقوله: "قلت ان الرد سيكون في لبنان وليس في مزارع شبعا والمقصود أن الرد من لبنان". وأضاف "عادة كنا نرد في مزارع شبعا واحببت ان اقول ان الرد سيكون مفتوحا والمقصود الرد في لبنان وليس شرطا في مزارع شبعا، ومزارع شبعا ارض لبنانية".

وفي موضوع المسيّرات الإسرائيلية، قال نصر الله "هذا الموضوع صبرنا عليه طويلا وأول الرد على الاعتداء بالمسيرات المفخخة يجب ان يكون بدء مرحلة جديدة اسمها أنه يجب ان نعمل على اسقاط المسيرات الاسرائيلية في السماء اللبنانية بمعنى ان يكون حقا واضحا يُعمل به".

وأضاف الأمين العام لحزب الله: "هذا لا يعني انه كلما حلقت مسيرة في سماء لبنان سنسقطها، ممكن كل يوم ممكن كل اسبوع ممكن كل ساعة والمهم ان يشعر الاسرائيلي ان الجو ليس مفتوحا أمامه".

وحول الادعاءات الإسرائيلية بوجود مصانع لحزب الله في الضاحية، قال نصر الله "الشماعة لدى نتنياهو هي قصة مصانع صواريخ دقيقة ولا وجود لأي مصنع هناك".

ولكنه أشار إلى أن "الاسرائيلي الذي يصنع اسلحة نووية وكيميائية لا يجوز له أن يرفع يافطة اسمها ان حزب الله لديه مصانع صواريخ دقيقة وهذا من حقنا ولكن ليس لدينا مصانع صواريخ دقيقة".

مؤكداً إلى أنه لدى حزب الله من الصواريخ الدقيقة ما يكفيه وليس لديه مصانع صواريخ دقيقة.

وأضاف: "إذا أصبح في يوم الأيام لدينا مصانع صواريخ دقيقة سأقول ذلك بكل فخر واعتزاز".

منوهاً إلى أن نتنياهو يريد حجة ليقصف ويعتدي وينسف قواعد الاشتباك ويخلق قواعد اشتباك جديدة.

ووصف نصر الله ادعاءات دولة الاحتلال في هذا الاتجاه بأنها "حجة كبيرة يحاول ان يقدمها للمجتمع الدولي والمستوطنين ان الامر يستحق المغامرة ، هو يكذب عليهم، وما نحتاجه من صواريخ دقيقة نحن نملكه في لبنان".

أما عن أهمية الرد على عدوان الاحتلال على الضاحية فوصفه قائلاً: "الموضوع ليس رد اعتبار بل تثبيت قواعد اشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد.. والإسرائيلي يجب ان يدفع ثمن اعتدائه وكل التهديد والتهويل لن يمنع حصول رد من المقاومة".

وختم نصر الله كلمته أمام جمهور المقاومة قائلاً: "التكهنات لا أساس لها والمسألة هي في يد الميدان والقادة الميدانيين الذين يعرفون ما عليهم أن يفعلوا.. والأمر يحتاج فقط الى دعائكم بالتوفيق والنصر وردع العدو".