للمرة الثانية.. الاحتلال يغلق جمعية برج اللقلق بالقدس ويعتقل مديرها

وطن:أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، ابواب جمعية برج اللقلق في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، واعتقلت مديرها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لجمعية برج اللقلق بالبلدة القديمة من القدس، واغلقت ابوابها، واعتقلت مديرها التنفيذي منتصر ادكيدك، كما وزعت قرارا بمنع إقامة دوري العائلات المقدسية المنوي تنفيذه اليوم في ملعب الجمعية بمشاركة 10 عائلات مقدسية.

وكانت قوات الاحتلال اعنقلت، اليوم، رئيس جمعية برج اللقلق ناصر غيث، ومنسق دوري العائلات في الجمعية علاء جمجموم من مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال اقتحمت جمعية برج اللقلق في البلدة القديمة من القدس المحتلة، واعتقلت غيث وجمجموم، واقتادتهم إلى مركز التحقيق في المدينة.