الاحتلال يعتقل الشاب كرمل البرغوثي من بلدة كوبر

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، الشاب كرمل عبد الكريم البرغوثي ، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، بعد اعتقال اخيه قسام قبل عدة ايام.

وأفادت والدة الشاب كرمل، وداد البرغوثي، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا نجلها أثناء عودته من حفل زفاف في مدينة الخليل.

ويذكر أن قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية كوبر اليوم "السبت"،، واعتقلت الشابين عبيدة ونصر الله البرغوثي. ، بعد مداهمة منزليهما والبعث بمحتوياتهما.

فيما اندلعت المواجهات عقب الاقتحام الإسرائيلي للقرية، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت اتجاه الشبان.