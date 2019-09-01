الاحتلال يعتقل استاذة الاعلام في بيرزيت وداد البرغوثي

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال فجر اليوم اعتقاله 4 مواطنين في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية ان جيش الاحتلال اعتقل استاذة الاعلام في جامعة بيرزيت وداد البرغوثي من بلدة كوبر فجر اليوم .

وجاء اعتقال الاستاذة وداد بعد ساعات فقط من اعتقال نجلها كرمل، علما ان نجلها قسام كان قد اعتقل قبل ايام خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال في بلدة كوبر منزل الشيخ الاسير المحرر عمر البرغوثي والد الشهيد صالح والاسير عاصم وعاثت في المنزل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عزيز رشدي من ميخم العروب شمال الخليل ، والشاب شادي عطية من العيسوية شرق القدس