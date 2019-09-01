النيران الصديقة تهدي يوفنتوس فوزا ثمينا على نابولي بالوقت الضائع

وطن: قادت النيران الصديقة فريق يوفنتوس لانتزاع فوز صعب للغاية في الوقت بدل الضائع من ضيفه نابولي 4-3، أمس السبت في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله دانيلو لويز دا سيلفا في الدقيقة 16، وأضاف الأرجنتيني غونزالو هيغواين الهدف الثاني في الدقيقة 19، ثم سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وانتفض فريق نابولي ورد بثلاثة أهداف متتالية عن طريق كوستاس مانولاس، وهيرفينج لوزانو، وجيوفاني دي لورينز في الدقائق 66 و68 و81.

إلا أن مدافع نابولي كاليدو كوليبالي سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، للمباراة مانحا يوفنتوس نقاط المباراة كاملة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، وتوقف رصيد نابولي عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.

وكان يوفنتوس استهل مبارياته في الدوري هذا الموسم بالفوز على بارما بهدف نظيف، فيما فاز نابولي على فيورنتينا 4-3 في الجولة الأولى.