اسعار المحروقات لشهر ايلول

وطن: اعلنت وزارة المالية والتخطيط – الادارة العامة للبترول -اسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر ايلول 2019 في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من اليوم الأحد ، داعية اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار ادناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:

بنزين 95 : 5.99 شيكلا

بنزين 98 : 6.70 شيكلا

سولار : 4.89. شيكلا

كاز : 4.89 شيكلا



الغاز

- سعر اسطوانة الغاز 5 كلغم، للمستهلك 25 شيكلا في محل الموزع.

- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 59 شيكلا في محل الموزع.

- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 236 شيكلا في محل الموزع.

- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.54 شيكلا.

- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.

