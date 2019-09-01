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اسعار المحروقات لشهر ايلول

01.09.2019 08:16 AM
اسعار المحروقات لشهر ايلول

وطن: اعلنت وزارة المالية والتخطيط – الادارة العامة للبترول -اسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر ايلول 2019 في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من اليوم الأحد ، داعية اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار ادناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:

بنزين 95 :  5.99 شيكلا
بنزين 98 :  6.70 شيكلا
سولار :  4.89. شيكلا
كاز :  4.89 شيكلا


الغاز
- سعر اسطوانة الغاز 5 كلغم، للمستهلك 25 شيكلا في محل الموزع.
- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 59 شيكلا في محل الموزع.
- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 236 شيكلا في محل الموزع.
- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.54 شيكلا.
- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.
 

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