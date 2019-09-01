الاحتلال: قطر تقلص كمية الوقود الى غزة ما ينذر بارتفاع وتيرة المظاهرات على الحدود

وطن: ذكرت إذاعة جيش الاحتلال ان قطر قررت تخفيض امدادات الوقود لغزة الى النصف، مشيرة الى ان ذلك سيؤدي إلى تصاعد وتيرة المظاهرات على الحدود.

وذكرت الاذاعة ان السفير القطري محمد العمادي اعلن بشكل مفاجئ بأنه قلّص تمويل الوقود الى قطاع غزة الى النصف، على عكس تصريحاته السابقة التي قال فيها انه سيمول الوقود لغزة لفترة طويلة .

واوضحت الاذاعة انه كان يدخل الى القطاع اسبوعياً 3مليون ليتر وقود، ولكن الان سيتم ادخال فقط مليون ونصف لتر، لافتة الى ان رسالة العمادي جاءت بدون انذار وبشكل مفاجئ.

ولفتت الاذاعة الى ان قرار العمادي ينذر بتدهور التهدئة وعدم التفاهم والعودة الى التصعيد.