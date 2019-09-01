نتنياهو: سنعلن السيادة الإسرائيلية على كل مستوطنات الضفة

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه "سيعلن السيادة الإسرائيلية على المستوطنات كافة" في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف نتنياهو خلال مشاركته بافتتاح العام الدراسي الجديد في إحدى المدارس الدينية بمستوطنة "ألنكا" بالضفة:"لن نقوم بطرد أي مستوطن، وسوف نفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات، لتصبح جزء من أرض إسرائيل الكبرى". وفق حديثه.

جاءت تصريحات نتنياهو في وقت تستمر سلطات الاحتلال في مخالفة القرارات الدولية عبر انشاء مزيد من المستوطنات.

والأسبوع الماضي أعلنت سلطات الاحتلال مصادرة مساحات واسعة من أراضي قريتي دير استيا غرب سلفيت، وكفر لاقف شرق قلقيلية بالضفة الغربية، لبناء وحدات استيطانية عليها.