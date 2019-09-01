جنين: الاحتلال يقتحم عدة منازل في زبوبا ويستجوب ساكنيها

جنين: وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة منازل في بلدة زبوبا شمال غرب مدينة جنين واستجوبت ساكنيها.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت زبوبا وداهمت عدة منازل، وأوقفت مركبات المواطنين على الشارع الرئيسي وفتشتها ودققت في هويات راكبيها واستجوبت عددا من المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، أطلق الجنود خلالها قنابل الصوت والأعيرة المعدنية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات .