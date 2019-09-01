مدفعية الاحتلال تقصف المزارع المحتلة في جبل الروس وتلال كفرشوبا في جنوب لبنان

وطن: اطلقت مدفعية الاحتلال شمال فلسطين المحتلة عدة قذائف صوب الاراضي اللبنانية المحتلة.

وذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله ان مدفعية الاحتلال استهدفت بالقذائف المزارع المحتلة في جبل الروس وتلال كفرشوبا في جنوب لبنان.

واضافت القناة ان طائرة مسيرة لجيش الاحتلال القت مواداً حارقة على احراج السنديان في مزرعة بسطرة اللبنانية.

واشتعلت النيران في المناطق التي استهدفتها مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، فيما استأنفت قوات الاحتلال اعمال الحفر ورفع السواتر في منطقة نهر الوزاني جنوب لبنان.