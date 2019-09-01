الخارجية: نتابع قضية وفاة الفتاة البرغوثي في النرويج

رام الله- وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تتابع ببالغ الاهتمام قضية وفاة الفتاة الفلسطينية شذى البرغوثي (17 عاما) في مقر هيئة حماية الطفل الحكومية في النرويج.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، ان الوزير رياض المالكي أصدر تعليماته الى سفيرة فلسطين لدى النرويج ماري أنطوانيت سادين، بالتحرك الفوري لمعرفة ملابسات وتفاصيل هذه القضية ومتابعتها بكل اهتمام، وعمل كل ما يلزم للوقوف على ظروف وحقيقة أسباب وفاتها.

وأشارت إلى أن سفيرة فلسطين ومنذ اللحظات الأولى تواصلت مع ذوي الفتاة المتوفاة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة هذه القضية مع السلطات النرويجية.

وأكدت الخارجية أنه وفي ضوء تقارير السفيرة بهذا الشأن، فإنها ستتخذ عددا من الخطوات لمتابعة هذه القضية الهامة، بما في ذلك المطالبة بفتح تحقيق فوري واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة.