نقابة الصحفيين تستنكر اعتقال الاحتلال الإعلامية الدكتورة وداد البرغوثي

رام الله - وطن:استنكرت نقابة الصحفيين اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، الإعلامية الدكتورة وداد البرغوثي، من منزلها في قرية كوبر بمدينة رام الله، بعد اقتحامه وتدمير محتوياته.

كما استهجنت النقابة الحملة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال بحق الصحفيين واخطرها في الآونة الاخيرة بحق الصحفيات حيث تم اعتقال طالبة الاعلام ميس ابو غوش قبل ايام من منزلها في مخيم قلنديا.

وطالبت النقابة كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال بحجج وذرائع واهية.

وعبرت النقابة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بأجهزته المختلفة، لحقوق الصحفيين، والتي تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرم الاعتداء والمساس بها، الأمر الذي يستدعي من سلطات الاحتلال الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين ووقف الانتهاكات الصارخة بحرية الصحفيين.