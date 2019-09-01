بتنظيم من الإغاثة الزراعية.. ورشة عمل لعرض نتائج دراسة تقييم النوع الاجتماعي في الحاضنات الزراعية وغير الزراعية في فلسطين

وطن: في إطار أنشطة ودراسات مشروع "نجاحها" تمكين الشابات الرياديات في القطاع الزراعي الذي تنفذه "انقاذ الطفل" بالشراكة مع جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ومركز العمل التنموي (معاً) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني برام الله، وبتمويل من حكومة كندا. جرى عرض لنتائج دراسة تقييم النوع الاجتماعي في حاضنات الاعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة نفذها مركز المؤسسات الصغيرة.

وتم عقد الورشتين في وقت واحد وحضرها ممثلون عن وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة، وأعضاء من الهيئة الاستشارية للمشروع والمؤسسات الاخرى والحاضنات التي شملتها الدراسة.

وافتتح الورشة عزت زيدان مدير البرامج والمشاريع في التنمية الزراعية(الاغاثة الزراعية)، مؤكدا على أهمية تطبيق مخرجات الدراسة وتحقيق رؤية الحاضنات الزراعية بتقديم خدمات متخصصة لدعم الأفكار الريادية في القطاع الزراعي وان هذه الدراسة وان كان تركيزها على الحاضنتين الزراعيتين في الإغاثة الزراعية ومركز العمل التنموي "معا" الا ان نتائجها وتوصياتها مفتوحة للجميع فيما يتعلق بتعظيم الاستجابة لمعايير النوع الاجتماعي في احتضان وتسريع الاعمال الزراعية.

بدوره أشار مركز المؤسسات الصغيرة الذي نفذ الدراسة، الى ان الدراسة شملت 19 حاضنة مختلفة في الضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة بالإضافة للقاءات معمقة مع 25 من الرياديين والرياديات الذين تلقوا خدمات الاحتضان المختلفة.

وقد اشارت الدراسة الى وجود قدر جيد من الاهتمام بالنوع الاجتماعي وتقديم خدمات الاحتضان للرياديات على وجه الخصوص مع ضرورة تعزيز خدمات رعاية الأطفال داخل الحاضنة والاهتمام بوجود الأدوات الكافية الضرورية لمساعدة النساء الرياديات في العمل والبحث وتطوير افكارهن وتجريبها. بالإضافة للاهتمام بوجود بيئة دامجة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة للحاضنات والاستفادة من خدماتها.

كما اشارت الدراسة الى ان حاضنة الإغاثة الزراعية استهدفت في عام 2018 اكثر من 122 شركة ريادية بالإضافة الى 46 استهدفها مركز العمل التنموي (معا).

وقد اشارت الدراسة الى ان الحاضنات بشكل عام تحتاج لتطوير مجالات عملها والخدمات التي تقدمها كفترة الاحتضان، واهداف تطوير الاعمال ومؤشراتها، بالإضافة الى تعزيز المتابعة للرياديين والمشاريع التي استفادت من الحاضنات، وكذلك تعزيز الموارد الذاتية للحاضنات المعتمدة بشكل رئيسي على الممولين.

وتجدر الإشارة الى ان مشروع نجاحها ينفذ خلال الفترة 2018-2022، ويهدف الى تمكين الشابات الفلسطينيات المهمشات من الفئة العمرية 15-29 عام في كل من المحافظات (جنين، طولكرم، نابلس، طوباس، الاغوار، وقطاع غزة)، ويتوقع من خلال هذا المشروع مشاركة 8280 من الشابات، وانخراط 7000 من أصحاب المصلحة في المشروع لدعم وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة عبر مجالات التأثير المختلفة.