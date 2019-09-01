إطلاق صواريخ موجهة من لبنان إلى مستوطنات في شمال فلسطين المحتلة

وطن: أعلن جيش الاحتلال عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه دولة الاحتلال.

وقال متحدث باسم جيش جيش الاحتلال: "منذ فترة وجيزة ، أطلقت نيران معاداة العبودية من المنطقة اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة الربيع. هذا إعلان مبدئي. التفاصيل قيد المراجعة".

وأعلن الاحتلال فتح الملاجىء في المستوطنات الشمالية حتى 4 كلم وإلغاء جميع الأعمال والنشاطات.

هذا وقد شوهدت آثار دخان متصاعد من جهة الجانب الإسرائيلي

وسط ورود انباء عن قيام طيران الاحتلال بقصف مارون الراس.

يتبع...