إطلاق صواريخ موجهة من لبنان إلى مستوطنات في شمال فلسطين المحتلة
01.09.2019 04:28 PM
وطن: أعلن جيش الاحتلال عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه دولة الاحتلال.
وقال متحدث باسم جيش جيش الاحتلال: "منذ فترة وجيزة ، أطلقت نيران معاداة العبودية من المنطقة اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة الربيع. هذا إعلان مبدئي. التفاصيل قيد المراجعة".
وأعلن الاحتلال فتح الملاجىء في المستوطنات الشمالية حتى 4 كلم وإلغاء جميع الأعمال والنشاطات.
هذا وقد شوهدت آثار دخان متصاعد من جهة الجانب الإسرائيلي
وسط ورود انباء عن قيام طيران الاحتلال بقصف مارون الراس.
يتبع...