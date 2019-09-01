ما بين صلحة و"افيفيم".. مناسبة لتذكير العالم بالمجزرة البشعة

وطن: أعادت عملية حزب الله، اليوم، التي دمر خلالها عدداً من آليات جيش الاحتلال في مستوطنة "أفيفيم" قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية، الأنظار إلى الإسم الأصلي لمكان المستوطنة وهو قرية صلحة الفلسطينية المهجرة، والتي نفذ الاحتلال بحقها مجزرة بشعة.

مجزرة صالحة "صلحة" من المجازر المنسية وهي احدى ابشع المجازر في التاريخ الفلسطيني، حيث أعدمت العصابات الصهيونية نحو 105 من ابناء القرية بدم بارد، وتحاول المؤسسة الاسرائيلية حتى اليوم التكتم على هذه المجزرة بينما نحن في سبات عميق.

تقع قرية صلحة في شمال فلسطين وقد بلغ عدد سكانها في النكبة نحو 1240 نسمة، كانت تقع داخل الحدود اللبنانية حتى تنازل عنها الانتداب الفرنسي للانتداب البريطاني لتصبح احدى القرى الفلسطينية يحدها من الشمال الغربي صفد، ومن الشمال قرية مارون الراس، ومن الجنوب قرية فارة، ومن الشرق قريتي عيثرون وعلما ومن الغرب قرية يارون.

بتاريخ 30/10/1948 تم احتلال البلدة وتم نسف بيوت على اصحابها واستشهد نتيجة لعملية نسف البيوت 84 شهيد بالإضافة الى 21 شهيد تم اعدامهم في البلدة.

اسماء الشهداء رحمهم الله:

العمر الاسم الكامل الرقم

85 سنة حسين قرنبش 1

65 سنة يونس قرنبش 2

60 سنة صالح قرنبش 3

50 سنة حسين خليفة قرنبش 4

25 سنة ذيب قرنبش 5

5 سنوات مصطفى قرنبش 6

17 سنة يونس قرنبش 7

8 سنوات إسماعيل قرنبش 8

15 سنة موسى قرنبش 9

45 سنة محمد سعيد قرنبش 10

45 سنة محمد حسين قرنبش 11

45 سنة ناصيف ظاهر عبدالله عون 12

45 سنة علي كاظم عون 13

50 سنة محمود عبدالله عون 14

65 سنة محسن عبدالله عون 15

55 سنة حسين ظاهر عبدالله عون (*) 16

45 سنة نجيب ظاهر عبدالله عون (**) 17

60 سنة إسماعيل حيدر 18

50 سنة علي حيدر أحمد 19

65 سنة شبيب طالب 20

12 سنة فاطمة طالب 21

70 سنة مسلم حمود 22

45 سنة علي موسى حسن 23

60 سنة الشيخ محمد إبراهيم 24

60 سنة جمعة معنقي 25

80 سنة سعيد خليل 26

70 سنة محمد الحاج معنقي 27

75 سنة نعيم مصطفى معنقي 28

40 سنة عبد فياض حمود 29

80 سنة مسن علي منا 30

40 سنة أحمد أسعد 31

45 سنة موسى طرفة 32

42 سنة أحمد الحاج مصطفى 33

50 سنة خليل حسن عون 34

45 سنة مصطفى عون 35

50 سنة محمود عون 36

12 سنة إسماعيل عون 37

7 سنوات عباس عون 38

48 سنة يوسف عون 39

50 سنة إبراهيم كسيرة 40

40 سنة موسى كسيرة 41

50 سنة نعيمم إسماعيل 42

18 سنة كامل عبد ظاهر 43

14 سنة كاملة عبد ظاهر 44

65 سنة الحاج معروف 45

70 سنة الحاج مصطفى 46

70سنة موسى علي عون 47

80 سنة علي يعقوب 48

50 سنة حسنة الحاج معروف 49

35 سنة حسين نعيم إسماعيل 50

16 سنة مريم سعيد ظاهر 51

45 سنة علي حميد ظاهر 52

75 سنة ظاهر علي قاسم 53

40 سنة زين عون 54

16 سنة محمود عبد الرحيم (***) 55

45 سن موسى حسن حمود 56

12 سنة حسين موسى حمود 57

50 سنة نمر طالب قاسم 58

40 سنة محمود السكافي 59

45 سنة قرنفلة السكافي 60

75 سنة رشيد طالب 61

45 سنة محمود العمري 62

50 سنة أحمد حيدي 63

60 سنة سعيد خليل 64

15 سنة علي شفيق 65

60 سنة موسى علي يعقوب 66

53 سنة محمد علي حسين 67

45 سنة حسين تميم 68

25 سنة فاطمة عون 69

60 سنة حسين علي أحمد عون 70

65 سنة علي أحمد عون 71

40 سنة حسين علي أحمد 72

35 سمة أحمد حسن علي أحمد 73

75 سنة جواد حسين 74

6 سنوات رمزية قرنبش 75

70 سنة اسماعيل سلامة رضا 76

45 سنة محمود محمد علي كسيرة 77

65 سنة محمد حسين كسيرة 78

50 سنة حمد محمود رضا 79

40 سنة محمود علي شبلي 80

55 سنة مصطفى محمد قاسم 81

50 سنة علي عبد الحاج إسماعيل عون 82

8 سنوات إبراهيم عبد عون 83

12 سنة خليل عبد عون 84

55 سنة عبد الله حسين علي 85

؟؟؟؟؟ محمد ظاهر عبدالله عون 86

45 سنة أحمد معنقي 87

35 سنة قاسم شبلي 88

60 سنة إسماعيل داوود 89

50 سنة عليا القاسم 90

40 سنة حسن رضا 91

40 سنة أمينة شهاب 92

50 سنة سعدية سعيد شهاب 93

70 سنة محسن الحاج ذيب 94

55 سنة نجمة نجار 95

45 سنة علي مصطفى معنقي 96

50 سنة حسين مصطفى معنقي 97

50 سنة خديجة رضا 98

60 سنة أمين محسن الحاج ذيب 99

50 سنة زمزم معروف 100

50 سنة حسن سعيد ظاهر 101

50 سنة حسين اليوسف 102

18 سنة محمود معنقي 103

؟؟؟؟؟؟ أحمد نايف عمر 104

؟؟؟؟؟؟ علي نايف عمر 105