الفصائل الفلسطينية تبارك العملية البطولية لحزب الله

وطن: باركت حركات المقاومة الفلسطيني بالرد "البطولي" الذي قام به حزب الله. باستهدافه لآلية عسكرية بعدد من الصواريخ.

وباركت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "للأخوة في قيادة حزب الله في لبنان العملية البطولية التي نفذها مقاتلو المقاومة الإسلامية على طريق مستوطنة افيفيم شمال فلسطين المحتلة مما ادى الى تدمير الية عسكرية صهيونية بالكامل".

وقالت السرايا: رد حزب الله النوعي يؤكد أن خيار المقاومة هو الخيار الأقوى القادر على لجم العدو الصهيوني وتلقينه دروساً قاسية تسحق غطرسته وكبرياءه.

فيما اعتبر الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، أبو مجاهد أن حزب الله "تمكن من الرد رغم كل الإجراءات الإسرائيلية".

من جهته قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم إن "المقاومة اللبنانية تمارس حقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة الاحتلال".

واكدت حركة المجاهدين الفلسطينينية في تصريح صحفي إن "رد حزب الله المناسب وفي وضح النهار اسقاط لقوة الردع الصهيونية، وتغير في طبيعة الصراع مع الاحتلال".