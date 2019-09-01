وزير الخارجية البحريني ينتقد رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية

وطن: وجه وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأحد، رد حزب الله على اعتداءات دولة الاحتلال.

وكتب الوزير البحريني في تغريدة على التويتر "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".

ليست هذه المرة الأولى التي يدلي فيها الوزير البحريني بتصريحات تعتبر مؤيدة لدولة الاحتلال، اذ كتب الأسبوع المنصرم أن "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم، فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم، انه دفاع عن النفس".

وجاء هذا التعليق تعقيبا على غارات لدولة الاحتلال على دول عربية، لبنان وسوريا العراق.