تجديد"الإداري" بحق الأسير عبد الله عبيدو للمرة الرابعة

رام الله- وطن: جددت محكمة "عوفر" قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير عبد الله عثمان عطا عبيدو(32عاماً) من سكان مدينة الخليل، وذلك للمرة الرابعة على التولي، مدة أربعة أشهر.

واوضح مكتب "إعلام الأسرى"، بأن قوات الاحتلال كانت أعادت اعتقال الأسير المحرر عبيدو بتاريخ 18/1/2018، بعد أن اقتحمت منزله في منطقة الحاووز، وقامت بتفتيشه بطريقة همجية، ونقلته إلى مركز "عتصيون"، وبعد أسبوعين من اعتقاله، أصدرت محكمة الاحتلال بحقه قرار اعتقالٍ إداري مدته ستة أشهر، وحين قاربت المدة على الانتهاء، جددت محكمة الاحتلال الأمر الإداري له مرة ثانية مدة ستة أشهر، ثم لمرة ثالثة مدة ستة أشهر، ومؤخراً جددت له للمرة الرابعة لمدة أربعة أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير عبيدو تعرض للاعتقال سابقاً، وأمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، جزء منها أمضاه في الاعتقال الإداري.