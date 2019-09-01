قطر ستزود غزة بكمية الوقود كاملة

وطن: أصدر مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الليلة، بيانا حول ما تناقلته وسائل إعلام عن قرار قطري بتخفيض نسبة الوقود المقدم إلى قطاع غزة.

وأوضح المكتب أن هنية تواصل مع السفير القطري محمد العمادي عبر رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية عزت الرشق، حيث أكد العمادي أنه "لا تغيير على الموقف القطري، ونافيًا أن يكون أدلى بأية تصريحات إعلامية حول الموضوع".

وأوضح السفير العمادي أنه فعلاً أبلغ سلطات الاحتلال بتقليص نسبة المدفوعات للوقود احتجاجًا على موقفهم بتخفيض نسبة الوقود إلى قطاع غزة خلال الفترة الماضية إلى النصف دون إعلام الأطراف المعنية وخاصة قطر الممول لهذا الوقود، مشيرًا إلى أن بلاده ملتزمة بتمويل الوقود لمحطة التوليد في غزة للتخفيف من معاناة المواطنين.

وعبرت الحركة عن تفهمها للاحتجاج القطري على موقف سلطات الاحتلال التي قامت بتخفيض إمدادات الوقود للقطاع من جانب واحد، داعيةً في الوقت نفسه الأخوة في قطر إلى الاستمرار في ضخ كمية الوقود كاملة.

وأكد البيان أن السفير العمادي استجاب للدعوة، وأكد أنه قام بإبلاغ سلطات الاحتلال بعدم المساس بالتفاهمات المتفق عليها بخصوص المنحة القطرية دون التنسيق المسبق، وأن قطر ستستأنف توريد كمية الوقود كاملة.

(صفا)