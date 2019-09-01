الاحتلال يمنع مسيرة تضامنية مع اسيرين مضربين في العيزرية

وطن: منعت شرطة الاحتلال، مساء الأحد، مسيرة تضامنية مع الأسيرين المضربين عن الطعام حذيفة بدر حلبية واسماعيل خلف، في بلدة العيزرية شرق القدس.

ونظمت الفعاليات والقوى الوطنية مسيرة انطلقت من دوار وادي النار بالعيزرية، وواصلت سيرها حتى وصلت دوار مستوطنة " معاليه أدوميم"، المقام على اراضيها.

وحاصرت شرطة الاحتلال المسيرة بدورياتها ومنعتها من مواصلة سيرها إلى ما بعد دوار المستوطنة، وقامت بدفع المشاركين وارجاعهم.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وشعارات وصور الأسيرين للمضربين عن الطعام من بلدة ابو ديس وهما حذيفة بدر حلبية المضرب عن الطعام منذ 63 يوما، واسماعيل خلف المضرب منذ 40 يوما.