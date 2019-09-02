خالد بطراوي يكتب لـوطن: ان غدا لناظره قريب

من دون أدنى شك – وأنا الذي لا يفقه شيئا في العسكر - أن هناك مناهج متكاملة في الاعلام العسكري والأمني تدرس في الأكاديميات العسكرية المتخصصة جلّ هدفها خدمة التوجه العسكري والأمني لهذا البلد أو ذاك، لهذا الفصيل أو ذاك.

ليس بالضرورة أن ما يصرح به القادة العسكريون أو الأمنيون لوسائل الاعلام هو بالضبط المعلومة المتوفرة لديهم أو الخطوة العسكرية القادمة التي سيقدمون عليها.

وعلى ذات التوازي ليس بالضرورة أن يكون رد فعل الجهات الأمنية والعسكرية على حدث معادي ... أن يتسم باللحظية أو الفورية، بل قد يستغرق الفعل المضاد فترة ليست بسيطة من الزمن، تجعل الخصم متأهبا مشدود الأعصاب إنتظارا لضربة الرد، وبذلك يكون قد تحقق أحد أهم أهداف الحرب الاعلامية العسكرية أو الآمنية وهو الجانب النفسي المتمثل في توليد عنصر القلق عند العدو.

كما وأن هناك عنصر المفاجأة أو ما يعرف بالضربة المباغته التي يكون لها التأثير الأكبر من الضربات اللاحقة، وكل ذلك يندرج تحت التكتيكات العسكرية والأمنية لذلك ربما صدق المثل القائل " الحرب .. خدعة ".

في الحال العسكري والأمني الاسرائيلي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن أجهزة الاعلام الاسرائيلية العسكرية وغير العسكرية تنشر فقط تلك المعلومات التي يريد لها قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية إزاء حدث معين أن تصل الجمهور، بل وربما يتحركون في الميدان للتمويه وفقا للمعلومات التي تم نشرها بينما هم يقصدون وبشكل متعمد بث الارتياح عند الطرف المستهدف بغية إحكام الطوق حوله والقبض عليه أو تصفيته.

في المقابل، في حالة الاعتداء الاسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فقد إستمعنا الى خطاب الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، ذلك الخطاب الاعلامي الموزون والمدروس الذي أولا إستمع إليه قادة جيش الاحتلال من سياسيين وعسكريين وأمنيين ، وثانيا إستمع إليه المواطن الإسرائيلي ربما أكثر من المواطن العربي، وثالثا جعل الكيان برمته في أقصى حالات التأهب، ورابعا وجه عناوين مهمة للرد العسكري من حيث التبادلية في المكان، وخامسا ترك توقيت الضربة مفتوحا، وسادسا لم يحدد أدوات الضربة ونوع السلاح، وسابعا ترك الباب على مصراعيه لكافة التقولات والتحليلات والتخوفات وثامنا إستعمل سماحة السيد لغة الجسد وإسماع صوته، تارة بهدوءه المعتاد وتارة بالقبضة الحديدة والصوت الغاضب، فحقق إعلاميا وعلى أرض الواقع هدف خطابه في ذلك الشق المتعلق بالاحتلال.

على صعيد أخر، إنبرى ( عجبتني هاي كيف طلعت معي ما بعرف) جماعة شبكات التواصل الاجتماعي و " المفصعين" بالتعقيب ما بين المؤيد والمتحمس لسماحة السيد نصر الله وبين المشككين، وزاد تشكيكيهم لخطابه ومضمونه أولا بعدم الرد حتى هذه اللحظة، وثانيا بالصمت إزاء المزيد من الخروقات الجوية داخل الاراضي اللبنانية وهم جميعا لا يعلمون أن كل ذلك في الحسبان، وأن هناك إعتبارات عديدة تحتم ضبط النفس.

كان الهدف من إستمرار العدوان الاسرائيلي والتحرش العسكري هو جر حزب الله الى معركة مفتوحة ليست في حساباته حاليا حيث يعتمد نهج الاستنزاف، وكان الهدف أيضا هو إختبار " ضبط النفس" لدى حزب الله الذي حقق في هذا المجال تفوقا جديدا، ولم يلتفت الى العنهجية الاسرائيلية التي لها أهدافها السياسية قبل العسكرية على ضوء إقتراب الإنتخابات الإسرائيلية.

لذلك، فإن قيام ذلك الصحفي اللبناني على الحدود اللبنانية الفلسطينية باختراق السلك الشائك بقدمه وإعطاء الانطباع بأن جيش الاحتلال قد إنسحب وتقهقر الى الوراء قليلا خوفا من حزب الله، ما هو إلا تكتيك عسكري إسرائيلي يهدف الى الايحاء بذلك وجس نبض كافة الأطراف، ولم يكن في صالح جيش الاحتلال قنص هذا الصحفي وهو الذي يقنص أطفال فلسطين عند حدود قطاع غزة. فتناقلت وسائل الاعلام هذا المشهد ودغدغت عواطف المشاهدين المنتظرين لضربة حزب الله، وهم لا يعلمون أن جيش الاحتلال كان يراقب ذلك كله وربما يبتسم. وعلى ذات السياق فهم قادة حزب الله أن إخلاء حدود التماس ما هو إلا تكتيك عسكري إسرائيلي يهدف غلى اعطاء إنطباعات لدى حزب الله وغيره، لكنها لا تعني بأي حال من الأحوال تقهقر جيش الاحتلال ورفعه الراية البيضاء.

ثم جاءت عملية إستهداف حزب الله لناقلة الجنود التي أدت الى وقوع إصابات في العمق الإسرائيلي ليس مباشرة على الحدود وخط التماس وإنما قليلا أبعد من ذلك. وكان ذلك عبارة عن "بالون إختبار" من المنفذين ورسالة في ذات الوقت، فإلتزم جيش الاحتلال ضبط النفس وعدم الرد الحاد وفي ذلك أيضا تكتيك عسكري مضاد، قام " بتسخين" وسائل الاعلام ومن خلاله المشاهدين.

إن حزب الله يعي جيدا أن إستهداف ناقة الجنود المدرعة ليس الرد المطلوب منه أو المتوقع منه، لأن الاكتفاء بهذا الاستهداف البسيط يعتبر إستهتارا بقدرات الحزب وإنتقاصا منها خاصة وأن الجميع يتأهب لضربة الرد. وعلى ذات السياق يعلم جيش الاحتلال أن ذلك ليس الرد الذي يتوقعه من حزب الله. إن الفعل ورد الفعل المحدود و " الخرمشات العسكرية" تهدف جميعها الى "جس النبض" ولا تشكل حربا مفتوحة، بل ويتبعها تصريحات نارية من القادة من كلا الجانبين وتتحرك الدبلوماسية العالمية لتطويق الأحداث. وكل ذلك يشعل منصات التواصل الاجتماعي، فيلعب حزب الله على العامل النفسي بالقول أن الضربة ليست ردا على إعتداء الضاحية بل على إعتداءات أخرى وأن الضربة الأكبر قادمة، وأن ضربة اليوم ما هي إلا " شمة زعوط" ... لكن .. بالمحصلة العامة .... شيئا جوهريا على الأرض لن يتغير، فلن يحصل تحريرا لشبر واحد من الاراضي المحتلة، ولن يحصل احتلالا جديدا لأراضي غير محتلة.

إذا .... هي عملية " شد ورخي" تدخل ضمن التكتيك العسكري، هي أيضا عملية جس نبض .... وجميعها تصب في خانة واحدة مرتبطة " بشد أنظار" المتابعين" للإلهاء عن توازنات المصالح .. واللي " بيلاعب القط ... بصبر على خراميشو".

السياسة تعبر مكثف عن الاقتصاد .. عبارة ماركسية لينينية مكثفة .. وأزيد من عندي تكثيفا بالقول ... والحرب تعبير مكثف عن السياسة..... يقول المثل .. إن غدا لناظره قريب ..