علاقات إيران وحماس ... هل هي علاقة منفعة متبادلة؟

رام الله - وطن للانباء: شهدت العلاقة ما بين إيران وحركة حماس، خلال العقد الأخير الكثير من التقلبات، ففي حين تؤكد حماس أن علاقتها بطهران بأوجها، ويعتبرها الكثير من قادة الحركة علاقة أبدية لا رجعة عنها، يُشيد بعض القادة الإيرانيين بعلاقات بلادهم مع حماس.

الواضح أن العلاقة بين الطرفين منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 كانت أقوى من الآن؛ لأنه تخلل تلك الفترة الأزمة السورية، اذ رغم بقاء العلاقة، لكن عند تناول الملف السوري تظهر الخلافات بين الطرفين للعيان.

ومؤخرًا، بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رسالة إلى المرشد الايراني علي خامنئي؛ أثنى فيها على الدعم الإيراني لحماس، ومساندتها.

وثمن هنية في رسالته، تصريحات خامنئي خلال استقباله وفد حركة حماس الذي زار طهران برئاسة نائبه صالح العاروري وتأكيده على استعداد ايران لتزويد حماس بما تحتاجه في سياق مهامها العسكرية، كما وصف زعيم حماس تصريحات خامنئي خلال استقباله وفد الحركة، بأنها فتحت آفاقًا واسعة أمام المسؤولين في حماس، وخلّفت نتائج إيجابية كثيرة على الصُعد الاستراتيجية والميدانية في ساحات المواجهة أمام إسرائيل.

وقبل ذلك، وعند حدوث الأزمة السورية، اتخذ بعض قادة حماس منحنى مؤيد للمعارضة السورية، وتحديدًا الجيش الحر، حيث أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ونائبه آنذاك، موسى أبو مرزوق، وقوفهما ضد الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته، ما دعا هذا الأخير لطرد قادة حماس، وإغلاق مكتبهم في دمشق.

ما دون الموضوع السوري، فإن العلاقة ما بين طهران وحماس قوية، حيث اعترف رئيس حركة حماس في الخارج، ماهر صلاح، وبشكل واضح بأن إيران تدعم حماس في كل ما تحتاجه الحركة، كما أنها تحتوي عددًا من قادة حماس في العاصمة طهران.

وقال صلاح: علاقتنا بإيران قديمة وليست مستجدة، وعلاقتنا معها هي علاقة مع دولة إسلامية، كما اعترف وقال: "حدث تراجع فيها وهذا ليس سرًا، ولكننا استطعنا أن ننهي هذا التراجع ونتقدم في العلاقة".

ونهاية شهر حزيران/ يونيو، زار وفد حمساوي رفيع يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، العاصمة الإيرانية، والتقى المرشد الإيراني علي خامنئي، وتم التأكيد على عمق العلاقة ما بين طهران وحماس.

وفي تصريحات وصفت بالغريبة، وغير المسؤولة من قبل قادة حركة فتح، أكد العاروري، أن حماس تقف في الخط الأمامي للدفاع عن إيران ضد أي اعتداء إسرائيلي أو أمريكي، مبينًا أن جميع المدن والمراكز الإسرائيلية الرئيسية، تقع ضمن مدى صواريخ حماس، وفق ما نقلت وكالة (فارس) الإيرانية.

وفي أعقاب ذلك، هاجمت حركة فتح، تصريحات العاروري، حيث اتهم القيادي بالحركة، حازم أبو شنب، قيادة حماس، بأنها تعمل لصالح أجندات خارجية، وقال: "ينبغي على قيادة حركة حماس، أن تُدافع عن شعبها، وليس أن تُدافع عن دول أخرى"، واصفًا موقف وفد حماس بغير الوطني.

وبالعودة لوفد حماس، فوفق المعلومات التي حصلنا عليها، فقد طالب وفد حماس خامنئي بضرورة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، من أجل إعادة العلاقة مع سوريا إلى ما كانت عليه من قبل.

وطالب الوفد الحمساوي، بالضغط من أجل إعادة فتح مكتب حماس بدمشق، كما دعا لضرورة استمرار دعم إيران لحماس وتحديدًا في الشق العسكري، ونقل السلاح لقطاع غزة.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، حسن عبده، أن أهم ما يُميز العلاقات بين إيران وحماس، هو أن الحرس الثوري الإيراني، وتحديدًا فيلق القدس، يدعم حماس عسكريًا، بما في ذلك تصنيع الصواريخ.

وقال عبده: إن فيلق القدس وعن طريق حزب الله اللبناني، يدعم الجناح العسكري لحماس "كتائب القسام" عسكريًا ولوجستيًا، وحماس لم تنفِ ذلك الدعم بل اعتبرته دعمًا لا غنى عنه، مضيفًا: "كما أن إيران أعلنت بشكل واضح أنها تدعم حماس بالسلاح والصواريخ، بل وكذلك تدعم حركة الجهاد الإسلامي، وبقية الفصائل الفلسطينية."

وأوضح أن العلاقة ما بين الطرفين لم تنقطع، بل العلاقة دائمة التطور كما أنها علاقة قوية لأنها تضم محورًا مُهمًا في المنطقة هو محور المقاومة، لافتًا إلى أن الحرس الثوري يقوم بما رفضته كل الدول العربية، وهو الدعم بالمال والسلاح، وفق تعبيره.

أما الكاتب والمحلل السياسي ناصر الصوير، فقد أكد أن العلاقة الايرانية الحمساوية تعرضت لكثير من النجاحات والانتكاسات، مستدركًا: "لكن كل تلك الانتكاسات تُعتبر قليلة مقارنة بشهادة كتائب القسام جناح حماس العسكري، والتي أكدت في أكثر من مرة أن طهران الداعم الأول لها".

وقال الصوير: "إيران تعمل على عسكرة حماس وفصائل غزة، بل تعمل على عسكرة القضية الفلسطينية بالمُطلق، وبالنسبة لإعادة حماس إلى دمشق، فعاجلًا أم آجلًا فإن الحركة ستعود لسوريا مُجددًا".

وأوضح أن الاختلافات ما بين الطرفين تكمُن في أن إيران دولة شيعية، وعلى النقيض من ذلك حماس تعتنق المذهب السني، وهذا يضع العلاقة في وضع حساس للغاية بل ومُعقدة، خصوصًا في موضوع مدى تقبل الشباب الفلسطيني لشيعية إيران، حيث أن هؤلاء الشباب يرفضون إيران بسبب ذلك.

وأشار الصوير، إلى أن المنفعة ما بين الطرفين متبادلة، فكل طرف يريد الآخر، فحماس تريد من إيران السلاح والمال، والأخيرة تريد من حماس أن تكون ضمن حلفاءها في المنطقة، وتحديدًا في المواجهة ضد إسرائيل، لذا عندما أوقفت إيران دعمها المالي لحماس، تضررت الحركة، وعندما توقفت حماس عن العمل بمحور إيران، خسرت إيران جزءًا مهمًا في المنطقة هي غزة.