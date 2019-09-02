استطلاع وطن: 88% يطالبون بمحاسبة الوزراء السابقين وعدم الاكتفاء باعادتهم للاموال بموجب قرار الرئيس

رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي أجرته وطن ان الغالبية تطالب بمحاسبة الوزراء السابقين وعدم الاكتفاء باعادتهم للاموال التي حصلوا عليها سابقا بناءً على طلب الرئيس؟

ووجهت وطن، لقرائها السؤال التالي: هل انت مع محاسبة الوزراء وعدم الاكتفاء باعادتهم للاموال بناءً على طلب الرئيس؟ حيث اعرب 88% من المصوتين عن تأييدهم لمحاسبة الوزراء وعدم الاكتفاء باعادتهم للاموال بناءً على طلب الرئيس، فيما قال 12 % من المصوتين انهم لا يؤيدون محاسبة الوزراء.

وكان الرئيس محمود عباس، قد اصدر في 19 آب/اغسطس قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة، بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيره على رواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

كما قرر الرئيس عباس اعتبار المبالغ التي تقاضوها بعد تأشيره عليها " مكافآت"، واستعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس، وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره بيتاً أثناء انتمائه للحكومة.