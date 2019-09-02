غزة: تشغيل المولد الثالث المتوقف منذ أيام خلال ساعات

وطن: أفادت شركة توزيع الكهرباء بغزة، صباح اليوم الاثنين، بأن سلطة الطاقة أبلغت محطة التوليد بتشغيل المولد الثالث الذي تم ايقافه قبل أيام نتيجة تقليص كميات الوقود الواردة لمحطة التوليد.

وقالت الشركة في تصريح عبر صفحتها "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تبدأ شركة توزيع الكهرباء باستلام كميات الطاقة المنتجة من هذا المولد خلال ساعات.

وكانت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أعلنت الإثنين الماضي، عن توقف أحد مولدات محطة الكهرباء، بسبب تقليص سلطات الاحتلال الإسرائيلية لكميات الوقود الواردة إلى المحطة.