الاحصاء: انخفاض عدد رخص الأبنية خلال الربع الثاني من العام الجاري

وطن: أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 2.241 رخصة خلال الربع الثاني من عام 2019، منها 1.358 رخصة أبنية جديدة.

وأوضح في بيان، صدر عنه اليوم الاثنين، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الثاني من العام 2019 انخفض بنسبة 14% مقارنة بالربع الأول من العام 2019، كما سجل انخفاضا بنسبة 2% مقارنة بالربع الثاني من العام 2018. وبلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 960 ألف متر مربع، منها 716 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و244 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

وحسب الاحصاء، فقد بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 4.236 وحدة سكنيـة مساحاتها 676 ألف متر مربع، منها 3.076 وحدة سكنية جديدة مساحتها 493 ألف متر مربع، 1.160 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 183 ألف متر مربع.

كما سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة انخفاضا بنسبة 29% خلال الربع الثاني من العام 2019 مقارنة بالربع الأول من العام 2019، وسجل أيضا انخفاضا بنسبة 7% خلال الربع الثاني من العام 2019 لدى مقارنته بالربع الثاني من العام 2018.