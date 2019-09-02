فيديو| اشتية: التحقيق في وفاة اسراء غريب مستمر واعتقلنا عددا من الاشخاص ، وسنبدأ العمل غدا بالعنقود الزراعي الاول في قلقيلية

رام الله - وطن: لا تزال قضية الفتاة اسراء غريب تحظى باهتمام الرأي العام الفلسطيني على المستوى الرسمي والشعبي، اذ اكد رئيس الوزراء محمد اشتية ان التحقيقات في هذه القضية مستمرة.

وقال اشتية في كلمة له في مستهل اجتماع حكومته ان "التحقيقات في وفاة غريب مستمرة، وانه جرى اعتقال عدد من الاشخاص للتحقيق معهم، وننتظر نتائج الفحوصات المخبرية، وسنعلن عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها."

وكشف اشتية ان الحكومة ستعلن غدا عن انطلاق بدء العمل بالعنقود الزراعي الاول في محافظة قلقيلية والذي يأتي في اطار خطة الحكومة لتعزيز المنتج المحلي باستثمار نحو 23 مليون دولار في قلقيلية مع الشركاء في القطاع الخاص والمجتمع المدني والبلديات.

ودعا اشتية دول العالم الى تجديد تفويض الاونروا كونها تعنى بشؤون اللاجئين وتعزيز دورها المالي والمؤسساتي.

وحول اعتداءات الاحتلال قال اشتية ان اعلان نتنياهو نيته ضم اجزاء من الضفة يعد كلاما خطيرا، سيعيد الصراع في فلسطين الى مربعه الاول، مطالبا المجتمع الدولي والدول الاوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين، داعيا المواطنين الى الثبات في اراضيهم والتمسك بها وستثمارها، لافتا الى ان الحكومة ستقوم بمساعدة كل من يحتاج الى مساعدة في ذلك.

وادان اشتية الاعتداء المتكرر على الاقصى الذي اعتبره محاولة من الاحتلال لخلق واقع جديد، كما ادان العدوان على سوريا ولبنان والعراق، مطالبا المجتمع الدولي بلجم اسرائيل عن عدوانها الهمجي.

واكد اشتية ان الازمة المالية مع اسرائيل مستمرة وقائمة، مؤكدا ان السلطة لا تزال تطالب باموالها غير منقوصة في ظل مواصلة اسرائيل اقتطاع رواتب الاسرى وعائلات الشهداء من اموال المقاصة.