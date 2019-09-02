الاحتلال يُجبر عائلة بالداخل المحتل على هدم منزلها ذاتيًا

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عائلة جولاني من بلدة عارة بالداخل المحتل على هدم منزلها بشكل ذاتي، وهدمت العائلة المكونة من 6 أفراد المنزل خشية من تكاليف الهدم التي قد تصل لمئات آلاف الشواقل.

وكانت محكمة الاحتلال قررت رد استئناف العائلة بإلغاء أمر الهدم الإداري الصادر عن لجنة التنظيم والبناء اللوائية في حيفا.

وقالت مالكة المنزل دالية جبر جولاني وهي أم لأربعة أولاد أنها "اضطرت لهدم منزلها ذاتيا بعد تعرضها لضغوطات داخلية وخارجية وكذلك عقب رد المحكمة طلب العائلة بتجميد أمر الهدم".

وأشارت إلى أنها "أقدمت على هدم المنزل خشية من إلزامها دفع تكاليف الهدم وقوات الشرطة التي سترافق الجرافات".

واضافت: "عائلتها باتت مشردة وتبحث عن منزل للإيجار لإيواء زوجها وأولادها، علمًا أننا قمنا بشراء قطعة الأرض وبناء المنزل بعدما عشنا بمنازل مستأجرة على مدار سنوات طويلة".