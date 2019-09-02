العملية مصورة .. تفاصيل جديدة عن عملية حزب الله

رام الله - وطن: كشفت مصادر خاصة في المقاومة اللبنانية تفاصيل جديدة عن عملية حزب الله يوم امس ، والتي استهدفت ناقلة جند لجيش الاحتلال.

وذكرت المصادر ان المقاومة تملك تسجيلا كاملا للعملية قائلة "ننصح الاسرائيلي واعلامه أن "ينضب" وإلا فسلاح الحقيقة جاهز في جعبة المقاومة وأهمه الصور الموثقة للعملية"، مضيفة ان "اجراءات الاحتلال "التراجعية" في المكان شملت إخلاء الحافة الامامية وتراجع جيشه للخلف وترك مستوطنيه في الامام".

واكدت المصادر ان الرد على اعتداء الضاحية كما قال نصر الله هو اسقاط مسيرات اسرائيلية تعربد في سماء لبنان، وان بيان المقاومة صدر باسم الشهيدين ياسر ضاهر وحسن زبيب أي أن العملية جاءت ردا على اعتداء سوريا.

وقالت المصادر تعقيبا على ادعاء الجيش ان ما جرى بالامس تمثيل "هل الهبوط الاضطراري للمروحية في نقطة العملية لإخلاء الجرحى مرتين وتعريض إسقاطها بأي لحظة تمثيلية ايضا؟"، مضيفة " ان إدعاء الاحتلال أن هناك تمثيلاً درامياً لنقل الجرحى يكسر هيبة هذا الجيش ويؤثر على وعي جمهوره".

واضافت المصادر: "ان مزايا الكورنيت تؤكد استحالة عدم سقوط قتلى وجرحى حتى بوجود تصفيح عادي للهدف الأقل تصفيحاً من الميركافا، وان مزايا الكورنيت المستخدم وقطر انفجاره وقوته واستعمال عدة قبضات اطلاق تؤكد نجاح مكمن ضد الدروع للمقاومة".

وكشفت المصادر " ان النقطة المستهدفة غير مرئية إلا من زوايا غير محددة يدل على جهد استخباري متقن للمقاومة، وان نقطة الاستهداف غير مرئية من بلدات مارون الراس ويارون وعيترون سوى من زوايا لم يتوقعها الاحتلال".

واوضحت المصادر ان "الآلية كانت تسير بهدوء حين استهدفت ولم يتوقع الاحتلال استهداف هذا الطريق الخلفي بالعمق، وان الآلية المستهدفة هي ناقلة جند لـ"كتيبة افيفيم" غالبية أفرادها من الثكنة القريبة من الحدود".

واكدت المصادر ان "مكان الاستهداف يبعد 2 كلم عن الحدود والطرق الفرعية والترابية، وان مكان الاستهداف هو الأوتوستراد الداخلي 899 خلف مستعمرة أفيفيم، وان المقاومة جاهزة لنشر التصوير الخاص بالعملية متى قررت القيادة ذلك "

الميادين