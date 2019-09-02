آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

غزة - وطن: أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت الداخلية في بيانٍ مقتضب، إن السفر سيكون "للحافلات السابعة والثامنة، والتاسعة.

وشددت على "ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله".

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