الشرطة تقبض على شخص لقيامه بالتفحيط أمام المدارس ببلدة حارس في سلفيت

رام الله- وطن: القت الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على شخص يقود مركبة بطيش وإهمال وتعريض حياة الطلبة للخطر ببلدة حارس في سلفيت.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت عدد من البلاغات من المواطنين والمدارس في بلدة حارس حول قيام احد الأشخاص بقيادة مركبة بطيش وإهمال والتفحيط بها وتعريض حياة الطلاب للخطر، على الفور تم عمل حاجز مروري من قبل مركز شرطة بديا وإلقاء القبض على الشخص المذكور والذي تبين لاحقا انه حدث وان المركبة التي يقودها مركبة مستأجرة.

وأضافت، انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائق المركبة وتم حجز المركبة إداريا حسب الأصول.