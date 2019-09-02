حمدي فراج يكتب لـوطن: كلنا في دائرة الرقية الشرعية

فجيعة أخرى ضحيتها كان اسمها هذه المرة "اسراء" ، ترانزيت حياتها القصيرة لم تختلف كثيرا عن عشرات بل مئات الصبايا في بلادنا التي لا تحبهن ، تنجبهن في الغالب على كره ومضض ، مجرد عورة ، وجهها عورة ، شعرها عورة ، صوتها عورة ضحكتها على شاطيء غزة عورة ، اسمها عورة ، شغلها عورة ، لبسها عورة ، خروجها من البيت عورة ، مشيتها في الشارع عورة ، ولهذا حين يتم قتلها ، يتم التعامل مع هذا القتل على انه تخلص من العار والعورة .

سرعان ما يدخل على خط السفح ، المشعوذون ، الموجودون علنا ، لهم عناوين واضحة ، وعيادات كتب عليها العلاج بالقرآن ، يتقاضى الشيخ المعالج كشفية 300 شيكلا ، "لم يأخذ من اهل اسراء ، فقد احضر على عجل ووجد اثنين من زملائه ، احدهم من مخيم عايدة معروف بخبث علاجه ، إذ انه يزرع فيها جنيا ، ومن ثم يحاول اخراجه منها بالسحر ، ولهذا نصحهم بنقلها الى المستشفى ، وعندما سئل عن كشفيته المرتفعة ، قال : إن الاطباء يتقاضون الاف الشواكل بدل كل عملية ، لكننا نتقاضى المئات فقط " . وزارة الاوقاف صدّرت بيانا بعد القتل تنفي وجود دائرة تابعة لها باسم "الرقية الشرعية" ، لكنها موجودة وتصدر بيانات باسمها ما كشف عنه زوج شقيقة اسراء : "أصدرت دائرة الرقية الشرعية في بيت لحم إفادة للنيابة، أثبتت أن اسراء كانت تعاني من (لبس جان)، حيث استيقظت، وشرعت بالصراخ، وكانت تقول إن هناك أشخاصاً يضربونها، وهذا من أعراض اللبس" .

هل يكفي تنصل الوزارة الموقرة من هذه الدائرة التي تشخص الحالة بمثل هذا التشخيص الخطير الذي يمكن ان تسقط حكومات ، لا وزارات فقط ، على أثره ؟ . والاخطر من "التشخيص الجني" ، هو ان يرسل التشخيص الى النيابة التي لم يبق امامها الا ان تتحول الى دائرة في الدائرة .

في نتائج التصوير ، قال الطبيب المناوب : يوجد كسر في الفقرة القطنية الأولى والثانيه من عمودها الفقري وجرح في الرأس ، وانها اجابته عن سبب الكسر سقوطها من مكان مرتفع . خرجت على عاتقها لان تكاليف العملية مرتفعة ، البعض قال 70 ألف شيكل .

الآن كل شيء واضح ايها النائب العام الذي حضر الى بيت لحم ، وكل شيء واضح يا رئيس الحكومة العتيدة الذي توعد المجرمين في انتظار تقرير التحقيق ، البنت ضربت اما من ذكور العائلة او من شيوخ الشعوذة ، دائرة الرقية حسمت الامر بالجن ، والنيابة لا تستطيع نفيه او اسقاطه فقد ورد ذكره في القرآن الكريم ، اما المستشفى فهو لا يقدم خدماته بالمجان. تقرير الطب العدلي لم يصدر بعد ، كأنه يصدر حسب الطلب ، كتب المناضل من نابلس حسام الرزة على صفحتي ان تقرير ابنته التي اشيع انها انتحرت قبل سنة ونصف لم يتسلمه حتى الآن.

في 17 حزيران الماضي سفحت ايمان حمود من قرية الجيب لأن الجني الرابع – كان اسمه مارد على ما أذكر - اعتصم في جسدها وهو الذي قام بقتلها . حينها كتبت تحت عنوان : في انتظار "ايمان" اخرى يقفز الجن الى جسدها ، تبين انها "اسراء" ، لكن ليس بمثل هذه السرعة.