"محامون من اجل العدالة": اعتقال الاحتلال للناشطين الإعلاميين يهدف للحد من فضح جرائمه

وطن: قالت مجموعة محامون من أجل العدالة إن اعتقال الاحتلال الناشطين الإعلاميين والصحفيين يهدف للحد من أي نشاط إعلامي وصحفي يفضح جرائم الاحتلال، كما تهدف الاعتقالات لتصفية أي نشاط اجتماعي او ثقافي في السياق المذكور.

وقال المجموعة في بيان لها، الاثنين، إنها تتابع حملة الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال والتي تستهدف نشطاء ونقابيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومن هذه الاعتقالات الحملة المتواصلة منذ ما يزيد عن أسبوع والتي لم تستثني احد، منها اعتقال طالبة قسم الإعلام الصحفية والناشطة النقابية ميس أبو غوش، وأخرها اعتقال الدكتورة وداد البرغوثي المحاضرة في قسم الإعلام في جامعة بيرزيت وهي والدة الأسيرين قسام وكرمل البرغوثي، وذلك خلال مداهمات ليلية طالت المذكورتين.

وأضافت أن محامون من أجل العدالة في هذا المقام تؤكد على استمرار المجموعة في نشاطها الحقوقي والقانوني لفضح هذه الجرائم التي تستهدف الرأي الحّر والكلمة الحّرة والحقيقة الكاملة، وتؤكد أيضاً على أن حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي وأي نشاط اجتماعي او نقابي جميعها حقوق مكفولة ومصونة ومقدسة في أدبيات الأحرار والمناضلين من اجل الحرية والاستقلال، وكذلك شعوب الأمم الحرّة والمتحضرة.

ورأت أن نشاط الاحتلال وجرائمه المستمرة بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان هي امتداد طبيعي لمنظومة استعمارية تهدف لمحارية الوعي الوطني والقضاء على مشروع التحرير الشامل في سبيل ترسيخ هوية الاحتلال وإلغاء كل ما هو فلسطيني وعربي.

ودعت المجموعة كافة النشطاء والمؤسسات المحلية والدولية والأحرار الاستمرار في الجهود المبذولة وعلى كافة المستويات لفضح جرائم الاحتلال ونقل الحقيقة الكاملة لما يجري في فلسطين المحتلة، وبذات الوقت تكثيف النشاطات الحقوقية والقانونية للتوعية بحقوق الشعب الفلسطيني وحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني.