الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون يطالب بالاسراع في كشف ملابسات وفاة اسراء غريب

وطن: تلقى الإئتلاف المدني خبر وفاة الشابة إسراء غريب وما رافقه من روايات تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول أسباب الوفاة بصدمة كبيرة، وقلق بالغ، وحرص شديد على تعزيز الكرامة الإنسانية كقيمة إنسانية رفيعة، وحماية الفئات المستضعفة في مجتمعنا الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال.

وطالب الائتلاف في بيان له وصل وطن نسخة عنه، الجهات المختصة بالإسراع في كشف ملابسات وظروف وفاة الشابة إسراء غريب بنت العشرين ربيعا من بلدة بيت ساحور التي توفيت في ظروف غامضة بتاريخ 22 آب 2019 ووصلت جثة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

كما وطالب وفي ظل اتساع دائرة جرائم القتل او شبهات القتل بحق النساء، والتي وصلت إلى 18 حالة منذ بداية عام 2019 ضرورة الإسراع واتخاذ كافة التدابير التي من شانها تعجيل إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني، وذلك انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها فلسطين بشأن حماية المرأة، وكضرورة ملحة وخطوة حقيقية لتحقيق الحماية للنساء، انسجاماً مع مفهوم الدولة المدنية.

وشدد الائتلاف على ضرورة نشر نتائج التحقيق على الملأ، حال استكمال النيابة العامة والجهات المختصة إجراءات التحقيق ، باعتبار أن قضية المواطنة إسراء غريب أصبحت قضية رأي عام،وذلك منعا للإشاعات والأقاويل التي من شانها أن تعرض السلم الأهلي للخطر.

وطالب الائتلاف المؤسسات الرسمية والأهلية والكل الفلسطيني بالوقوف عند مسؤولياتهم ، والعمل بشكل متكامل ومنسجم من أجل الوقوف أمام المظاهر الخطيرة التي من شأنها أن تضرب القيم المجتمعية، السياج الحقيقي للمجتمع الفلسطيني .