المستشار براك يستقبل رئيس جامعة "خضوري" ويبحث معه التعاون المشترك

وطن: استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور أحمد براك في مكتبه بمقر الهيئة، يوم الاثنين، رئيس جامعة فلسطين التقنية خضوري الدكتور نور أبو الرب، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد المستشار براك بأن طلبة الجامعات هم قادة المستقبل وعليهم تحمل مسؤولياتهم الأكاديمية والإجتماعية تجاه المجتمع، مشيرا إلى أن الهيئة ركزت جهودها على التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية بهدف رفع مستوى الوعي والتدريب والتثقيف والمشاركة المجتمعية، وإيجاد بيئة مجتمعية مساندة ومشاركة في جهود مكافحة الفساد والحد منه ومنع وقوعه.

وأوضح بأن الهيئة قامت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بطرح مساقين جامعيين وسلسلة من الأنشطة والفعاليات حول مكافحة الفساد ومخاطره وسبل الوقاية منه.

واستعرض المستشار براك خلال اللقاء آلية عمل الهيئة وإختصاصاتها وطرق التواصل معها وتقديم الشكاوى والبلاغات من خلالها.

بدوره أثنى الدكتور أبو الرب على عمل الهيئة مشيدا بالإنجازات التي حققتها، معبرا عن سعادته بتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجامعة والهيئة بما ينعكس إيجابيا على طلبة الجامعة ويساهم في إنخراطهم الواعي في جهود مكافحة الفساد.