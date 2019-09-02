اليوم فقط.. القبض على 57 مطلوب وضبط 128 مركبة غير قانونية في الخليل

رام الله- وطن: ألقت الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على 57 مطلوب للعدالة صادر بحقهم 208 مذكرة قضائية من المحاكم والنيابة العامة وضبطت 128 مركبة غير قانونية في محافظة الخليل .

وذكـرت إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على تعليمات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة بضرورة تكثيف الجهود ومتابعة المظاهر السلبية وملاحقة المطلوبين للعدالة، فقد تمكنت شرطة محافظة الخليل اليوم بإلقـاء القبض على57 مطلـوب وضبطت 128 مـركبة غير قانونيــة، بعد التأكد من عدم قانونية هذه المركبات وعدم صلاحيتها للسير على الطرقات .

وأكدت الشرطة على مواصلة الجهود لفرض الامن وبسط سيادة القانون والقضاء على كافة المظاهر السلبية في المحافظة.