فيديو | حزب الله يبث مشاهد لأول مرة لتدمير آلية عسكرية إسرائيلية على الحدود الفلسطينية اللبنانية

وطن: بث حزب الله مشاهد لأول مرة لعملية أمس، التي دمر خلالها آلية عسكرية قرب الحدود الفلسطينية اللبنانية.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي بُث مساء اليوم، تدمير آلية عسكرية بصاروخي "كورنيت"، أثناء سيرها على شارع قرب قاعدة "أفيفيم" العسكرية القريبة من الحدود الفلسطينية اللبنانية.

ويفند مقطع الفيديو، مزاعم جيش الاحتلال بعدم سقوط قتلى أو جرحى في صفوف جنوده، وأنه قام بخداع مقاومي حزب الله، بإظهار صور لإجلاء جنود جرحى إلى مستشفى رمبام الإسرائيلي، لخداع حزب الله بأنه حقق هدفه، وبعد هدوء الأوضاع قام جيش الاحتلال بنفي وقوع إصابات أو قتلى في صفوف جنوده.

هذا وأورد تقرير قناة "المنار" التابعة لحزب الله الكثير من المعلومات التي تتعلق بموقع "افيفيم" العسكري، وتحدّث التقرير عن عدد الجنود المرابطين في الموقع وعن قائدهم، وذكر أن ثمة مركبات تم ركنها في القاعدة العسكرية ولكنها كانت فارغة للتمويه.