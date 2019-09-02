فيديو | مراسلة "روسيا اليوم" اخترقت موقع "افيفيم" وصورته بالكامل

وطن: تناولت وسائل الإعلام العبرية، التغطية الإعلامية التي قدمتها مراسلة "روسيا اليوم" في دولة الاحتلال، داليا النمري، حيث دخلت إلى معسكر أفيفيم وصورت غرف المجندين الفارغة وأغراضهم الشخصية.

وذكر موقع "ماكو" العبري يوم الاثنين، أن "مراسلة أجنبية تجولت في معسكر أفيفيم حيث شن (حزب الله) اللبناني هجوما صاروخيا على عربة جند إسرائيلية، أمس الأحد، من دون أن يعترض أحد طريقها".

وأضاف الموقع، أن "المراسلة بثت تغطيتها الإعلامية باللغة العربية من داخل المعسكر، وتجولت رفقة فريق تصوير، واستمرت بالبث لمدة 7 دقائق متواصلة، وتمكنت من الدخول إلى غرف المجندين وتصوير أغراضهم الشخصية وأماكن جلوسهم، وقد بدا المعسكر خاليا دون جنود".

وتمكنت النمري صباح يوم الاثنين، خلال تغطيتها للتطورات الميدانية على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال، من دخول قاعدة أفيفيم العسكرية والبث مباشرة على الهواء مع فريق العمل، حيث كانت القاعدة خالية تماما من أي عنصر من الجيش الإسرائيلي.

وقالت المراسلة إن المكان مهجور تماما.