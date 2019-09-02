وطن تنشر الليلة تفاصيل جديدة حول قضية إسراء غريب

رام الله -وطن: كما عهدتمونا في وطن.. ‎انتظروا الليلة تفاصيل جديدة؛

‎استكمالا لما نشرناه بالأمس من لقاء مع عائلة #اسراء_غريب ، اليوم ننشر الجزء الثاني من الرواية، وتفاصيل علاقة إسراء مع جيرانها، وما حقيقة الادعاء بأنها تعاني من مرض النفسي.. ولماذا خطيبها اختفى عن الأنظار بشكلٍ مفاجئ؟

وما حقيقة تسجيل صراخها في المستشفى في ظل نفي المستشفى وتأكيد زوج شقيقتها؟

معلومات نضعها أمام الرأي العام تتضمن وجهات نظر الأطراف الأخرى في القضية.

لنساهم في الوصول الى الحقيقة المنشودة.