مستوطنون يجرفون أراضي في بيت جالا

رام الله- وطن: جرف مستوطنون، اليوم الاثنين، أراضي زراعية في بيت جالا غرب محافظة بيت لحم .

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مجموعات من المستوطنين المسلحين ترافقها جرافات اقتحمت منطقة المخرور غرب بيت جالا، وشرعوا بتجريف أراضٍ تعود للمواطن سابا إسكندر، تبلغ مساحتها حوالي أربعة دونمات، تمهيدا لنصب "كرفانات" استيطانية عليها.

وأضاف بريجية ان الأرض المستهدفة تقع بمحاذاة المطعم والمنزل اللذين تم هدمهما قبل أسبوع للمواطن رمزي قيسية، مشيرا الى ان منطقة المخرور تتعرض منذ فترة الى هجمات استيطانية لسلب أراضيها .