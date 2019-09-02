كل ما تريد معرفته عن هواتف "آيفون" الجديدة

وطن: يترقب محبو هواتف "آيفون"، ما ستطرحه شركة "أبل"، خلال سبتمبر الجاري، بكثير من الفضول، وسط آمال بأن تحمل الأجهزة عددا كبيرا من المزايا دون أن تكون باهظة السعر.

وتشير التوقعات إلى أن "أبل" ستعلن هواتف "آيفون" الجديدة في العاشر من الشهر الحالي، ويتعلق الأمر بكل من "آيفون 11"، الذي سيكون مصمما على غرار "آيفون XI، فضلا عن آيفون 11ماكس، وآيفون XI R.

ويرجح خبراء أن يكون هاتف آيفون الجديد بعدسة كاميرا ثلاثية، فضلا عن بطارية أقوى، وقدرات أفضل في الأداء وألوان جديدة.

وستكون عدسة الكاميرا الثلاثية في الجهة الخلفية من الهاتف، على شكل مربع، وكشفت التسريبات أن عدسة الكاميرا الأمامية المستخدمة في صور "السيلفي" ستنتقل من 7 ميغا بيكسل إلى 12 ميغا بيكسل.

وتأتي هواتف آيفون الجديدة، بعد عام من إطلاق شركة "أبل" لهاتف "آيفون إكس إس"، وبعد عامين من إحداث تغيير كبير في تصميم الهاتف من خلال موديل "آيفون إكس".

لكن محبي هواتف آيفون، الذين يراهنون على تعزيز الهواتف الجديدة بشبكة الجيل الخامس، قد يتعرضون لخيبة أمل بحسب خبراء، لأن آخر التسريبات تؤكد أن أبل لن تقوم بهذه الخطوة إلا في عام 2020.

ويطمح المستخدمون إلى شبكة الجيل الخامس، حتى يحظوا بسرعة أكبر في بث الأفلام والألعاب، لكن "أبل" راهنت على تعاونها مع "إنتل"، ثم وجدت نفسها في مأزق، لأن هذه الشركة لم تستطع توفير شرائح الـ"G5" في الوقت المطلوب.

وفي بداية العام الجاري، استطاعت شركة "أبل" أن تحل نزاعا قضائيا معقدا مع شركة "كوالكوم"، وهو ما مهد الطريق أمام التعاون مجددا فيما بينهما، لكن هذا التعاون المتأخر لن يجلب شبكة الجيل الخامس إلى هواتف آيفون حتى 2020.

وتراهن أبل على هواتفها الجديدة لرفع المبيعات، لاسيما أن حصتها من السوق تراجعت على نحو ملحوظ، خلال السنوات الأخيرة، وعزا خبراء رقميون هذا التعثر إلى غلاء الأسعار وعدم جلب مزايا ثورية في الأجهزة الجديدة.

وبما أن شركة "أبل" ستعلن عن هواتفها، الثلاثاء 10 سبتمبر، فإن عملية ستبدأ يوم الجمعة 20 سبتمبر على الأرجح.

ويرتقب أن تكون هواتف آيفون الجديدة بشاشة تصل مساحتها إلى 5.8 بوصات، على غرار آيفون إكس إس، فضلا عن حواف صغيرة، وهذا يعني أن الشاشة ستشغل مساحة تتجاوز الواجهة الأمامية من الهاتف.

مواصفات منتظرة

وستأتي كافة هواتف آيفون مزودة بشاشة "أوليد" التي تمنح تجربة أفضل في الرؤية، لكن من المحتمل أن تطرح "أبل" موديلا أرخص بشاشة "إل سي دي"، ومن المرتقب أن يكون الجهاز أكثر "رشاقة" وأخف وزنا.

أما البطارية فستشهد تغييرا مهما، بحسب التقارير، كما ستتيح طريقتين اثنتين للشحن اللاسلكي، وسيأتي هاتف آيفون 11 بقدرة أكبر بـ20 إلى 25 PC مقارنة بآيفون إكس إس، ولن يؤثر هذا الأمر على وزن الهاتف.

وسيكون بوسع هاتف آيفون الجديد أن تتقاسم الطاقة وتقوم بشحن أجهزة أخرى، مثل ساعة أبل أو السماعات، وهذا الأمر غير مسبوق على الإطلاق في منتجات الشركة الأميركية.

وبما أن شركة "أبل" وجدت صعوبة كبيرة في بيع هواتف "آيفون" السابقة بسبب الأسعار المرتفعة، فمن المستبعد أن تكون الأجهزة الجديدة باهظة، والمرجح هو أن يكون السعر حوالى 1200 دولار أي على غرار آيفون "إكس إس".