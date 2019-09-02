فلسطين تشارك في اجتماع اللجنة العربية العليا لإعداد مشروع إستراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب

وطن: شاركت دولة فلسطين في الاجتماع التنسيقى الأول للجنة العربية العليا المعنية بالإشراف على خطوات إعداد مشروع إستراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب ووضع خطة تنفيذية لتطبيقها المنعقد في تونس في الفترة بين 1-2/9-2019.

ومثّل فلسطين في هذا الاجتماع المساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء د. محمد جبريني.

يأتي هذا الاجتماع برعاية الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب.

وناقش الاجتماع المبادئ التوجيهية الرئيسية لصياغة الاسترتيجية والممارسات الفضلى ومشروع هيكلية الإستراتيجية والعناوين الرئيسية لها ومنهجية إعداد مشروع الإستراتيجية.

وأكد جبريني على أهمية الاحاطة لدى صياغة الإستراتيجية بإرهاب الدولة التي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين على الشعب الفلسطيني وقدراته وموارده.