تجديد الاعتقال الإداري للاسير يوسف غوانمة للمرة الثالثة

وطن: جددت محكمة الاحتلال الصورية أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير يوسف محمد غوانمة (49عاماً) من سكان مخيم الجلزون في مدينة رام الله، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، مدة أربعة أشهر.

واوضح مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي غوانمة بتاريخ 17/12/2018، بعد اقتحام منزله وتفتيشه، وبعد أسبوع أصدرت محكمة الاحتلال بحقه قرار اعتقالٍ إداري مدته أربعة أشهر، وقبل أن تنتهِ المدة بيومين جددت له الأمر الإداري مرة ثانية مدة أربعة أشهور أخرى، ومؤخراً جددت له لأربعة أشهر للمرة الثالثة، وبذلك يكون قد أمضى ثمانية أشهر في الاعتقال الإداري حتى الآن.

وبين بأن الأسير غوانمة يعتبر أحد قيادات حركة الجهاد في مدينة جنين، وأحد وجهاء المدينة ورجال الإصلاح، وأحد رواد العمل الخيري، وقد كان اعتقل عدة مرات غالبيتها في الاعتقال الإداري، وأمضى ما مجموعه ست سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج ولديه ستة من الأبناء.

تجدر الإشارة إلى أنه وبسبب الاعتقالات المتكررة يعاني الأسير غوانمة من انزلاق في العمود الفقري وقرحة في المعدة، وظروف السجن القاسية تساهم في تدهور وضعه الصحي، خاصة أنه لا يتلقَ أي علاج مناسب.