مقتل 16 مدنيا بتفجير لطالبان هزّ العاصمة الأفغانية

وطن: قتل 16 مدنيا على الأقل، وأصيب 119 آخرون بجروح، بتفجير ضخم هز العاصمة كابل مساء الاثنين، وتبنته حركة "طالبان" عقب ساعات من كشف المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد عن مسودة اتفاق معها.

وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية في تصريح صحفي، إن عدد الضحايا مرشح للزيادة، خاصة أن التفجير تسبب بتدمير عدد من البيوت.

وأوضح أن الهجوم استهدف مجمع "غرين فيليج" الذي يضم العديد من المنظمات الدولية وبيوت الضيافة.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، وقالت حسب وكالة أسوشييتد برس إنها استهدفت قوات أجنبية، على الرغم من أن معظم الضحايا من المدنيين.

يشار إلى أن المنطقة التي ضربها الانفجار عصر أمس، تم استهدافها في يناير الماضي بشاحنة مفخخة وأسفرت عن مقتل 4 وإصابة 90 آخرين.