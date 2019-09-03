نتنياهو يرحب بموقف البحرين والإمارات من "حزب الله"

وطن: أشاد رئيس وزراء الاحتلال بمواقف البحرين والإمارات العربية المتحدة من الاعتداء الإسرائيلي على لبنان.

وقال نتنياهو، يوم الثلاثاء، خلال افتتاح اجتماع الحكومة "أرحب بتصريحات وزراء خارجية البحرين والإمارات العربية المتحدة ضد عدوان حزب الله. لقد أدانوا حكومة لبنان ، التي سمحت لمنظمة حزب الله الإرهابية بالعمل ضد إسرائيل".

وأضاف نتيناهو "أدعو الدول الأخرى إلى مواجهة عدوان إيران".

وبحسب موقع 0404 العبري، قدّم نتنياهو الشكر أيضاً للرئيس الأمريكي ووزير خارجيتها بومبيو، بعد جهودهما في إدارج أحد البنوك على قائمة العقوبات بزعم زويده حزب الله بمعظم أمواله.

جاء شكر نتنياهو للدولتين العربيتين، بعد يوم واحد من إشادة قدمها مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بموقف البحرين المساند لدولة الاحتلال.

وقال غرينبلات في تغريدة له، الاثنين، إن" البحرين لا تخشى قول الحقيقة، وتعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات. يجب على جيران إسرائيل التحدث أيضًا".

وجاءت تغريدة غرينبلات، بعدما قام بنشر تغريدة لوزير الخارجية البحريني، نشرها امس، وانتقد فيها رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية.