مستوطنون ينصبون خيمة كبيرة في تل الرميدة لاستقبال نتنياهو

رام الله - وطن: نصب مستوطنون، اليوم الثلاثاء، خيمة كبيرة في تل الرميدة بمدينة الخليل، لاستقبال رئيس حكومة الاحتلال في زيارة استفزازية استيطانية لمدينة الخليل غدا.

ويتخوف المواطنون من هذه الزيارة الاستفزازية التي تأتي في سياق الدعاية الانتخابية له، عشية انتخابات "الكنيست" الإسرائيلية في السابع عشر من الشهر الجاري.

والجدير ذكره، ان تل الرميدة منطقة أثرية وتاريخية تقع شمال غرب الحرم الابراهيمي، وتخضع للسيطرة الأمنية الاسرائيلية بالكامل، وأقام الاحتلال عليها مستوطنة " رامات يشاي" وهي احدى اربع بؤر استيطانية مقامة على اراضي المواطنين في البلدة القديمة، اضافة إلى ثلاث بؤر استيطانية أخرى داخل البلدة القديمة من مدينة الخليل، وهي: "بيت هداسا" الدبوية، والواقعة في شارع الشهداء المغلق ومستوطنة "بيت رومانو" المقامة في مدرسة اسامة بن منقذ الاساسية للبنين، والتي تقع على مدخلي السوق القديم وشارع الشهداء المغلق، ومستوطنة "ابراهام ابينو " في قلب سوق الخضار المركزي المغلق في منطقة السهلة.