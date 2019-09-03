الشرطة تكشف ملابسات سرقة ونشل 15 جهازا محمولا في الخليل

الخـليل -وطن: كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة 15 جهازا محمولا من مواطنين، والقت القبض على الفاعلين في الخليل.

وذكــرت إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطة، بأن وبناء على عدة شكاوى تلقتها الشرطة من عدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية مفادها تعرض اجهزتهم المحمولة للنشل اثناء تجوالهم في أسواق المدينة، بالإضافة لسرقة اجهزة محمولة من المحال التجارية، باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري، وحصرت الاشتباه بثلاثة اشخاص، وتمكنت من القاء القبض عليهم وضبط 15 جهازا محمولا بحوزتهم.

وقد تم توقيف المشتبه بهم الثلاثة واحالتهم والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.