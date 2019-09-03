هيئة الأسرى: إدارة "ريمون" تبدأ تركيب هواتف عمومية وتتعهد بتخفيض نسبة التشويش

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن جلسة تفاهمات عقدت بين إدارة مصلحة سجون الاحتلال وممثلي الأسرى في سجن "ريمون"، انتهت بتعهد إدارة السجن بتركيب هواتف عمومية في الأقسام، وتخفيض نسبة التشويش، وتحسين عدد من الظروف الحياتية للأسيرات في سجن "الدامون".

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن إدارة المعتقلات تعهدت بتخفيض نسبة التشويش في سجن "ريمون" إلى أدنى نسبة ممكنة، اعتبارا من تاريخ 15/9/2019، بعيد الانتهاء من تركيب أجهزة الهواتف العمومية.

وبينت أن التفاهمات تطرقت لتحسين الشروط الحياتية للأسيرات القابعات في سجن الدامون، واللواتي يعانين من ظروف اعتقالية ومعيشية صعبة، كتركيب خزائن جديدة وإدخال طاولات للمكتبة والقراءة، والبدء الفعلي بمجموعة تحسينات وصيانة للقسم.

وكان 200 أسير في "ريمون" علقوا اليوم الثلاثاء إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي شرعوا به أمس، للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة وتركيب هواتف عمومية، وتحسين الأوضاع الحياتية للأسيرات القابعات في معتقل "الدامون".