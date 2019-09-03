النقب: اعتقالات في مداهمة الشرطة لقرية العراقيب

وطن: داهمت قوات من الشرطة قرية العراقيب في النقب، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وأقدمت على اعتقال 3 أشخاص واقتيادهم للتحقيق.

وعلم أن المعتقلين هم عزيز صياح الطوري وسليم محمد وليلى الصانع، في الوقت الذي لم تتضح فيه الخلفية وراء الاعتقال حتى الآن سوى تواجدهم في أرض العراقيب.

وشهدت قرية العراقيب بالأمس عملية هدم للمرة الـ157 على التوالي، بالإضافة إلى مصادرة خيام الأهالي إلى خارج مسطحها.

وتلاحق سلطات الاحتلال سكان العراقيب بشكل يومي، في محاولة لتخويفهم وإجبارهم على الرحيل عن القرية