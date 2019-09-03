الاحتلال يفرض إجراءات مشددة في الخليل عشية وصول نتنياهو للمدينة

وطن: فرضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اجراءات عسكرية مشددة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وخاصة في محيط المسجد الابراهيمي وحي تل ارميدة وشارع الشهداء وحي السلايمة وحي واد الحصين وحي الراس، تمهيداً لوصول رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو" يوم غد الاربعاء للخليل.

وبحسب شهود عيان فإن قوات الاحتلال دفعت بوحدة خاصة الى المنطقة التي من المفترض ان يصلها نتنياهو منذ يوم أمس الاثنين، وقامت بتفتيش العديد من المنازل والشوارع والمداخل.

كما تم نصب خيمة بالقرب من المسجد الابراهيمي ، ومن المتوقع ان يلقي "نتنياهو" كلمة بجوار المسجد الابراهيمي، سعياً منه لتأكيد سيطرة الاحتلال على المسجد الاسلامي الخالص، بهدف كسب اصوات الناخبين من المستوطنين الاسرائيليين في الانتخابات الاسرائيلية.