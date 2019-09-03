طالب الداعور.. والد شهيد وجريحين يناشد الرئيس بإعادة رواتبهم

وطن: ناشد المواطن طالب الداعور من قطاع غزة الرئيس محمود عباس، بإعادة رواتب أبنائه الثلاث (الشهيد يوسف، والجريحين محمود وكرم)، التي تم قطعها منذ فترة.

وقد كتب الصحفي سامي إبراهيم فودة، في المناشدة التي وصلت لوطن،، إن والد الشهيد والجريحين "رجل عِصاميّ عزيز النفس كريم الطبع، من خير رجال الوطن، وشرفاء الفتح الأفذاذ، صاحب الكبرياء والقيم والاخلاق الحميدة، والسيرة الحسنة والسمعة الطيبة، والمحافظ علي العادات والتقاليد الاصيلة، ويشهد له كل من عاشرة وآنسه عن قرب بصدق انتماءه الصادق وحبه لوطنه وابناء شعبه العظيم، انه والد الشهيد والجريح المناضل/ طالب عبد العزيز الداعور" أبو محمد"".

وقال "إن ما دفعني لكتابة هذه المناشدة لفخامة سيادتكم هي الحالة النفسية والاقتصادية الصعبة جداً والتي تعيشها عائلة الجريح والشهيد/ يوسف طالب الداعور من مواليد 1990م والذي يسكن منطقة " بئر النعجة" منطقة الشهيد / جمال عبد النبي، حيث ارتقي إلي العلا شهيداً برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بالقرب من نادي بيت لاهيا، بتاريخ 21/4/ 2004م عن عمر يناهز 15 عاماً، وقد حضر مراسيم التشييع قادة من حركة فتح وعلى رأسهم الشهيد / جمال أبو الجديان" أبو ماهر" ودون سابق إنذار تم قطع راتبه بداية شهر 1/2019م دون معرفة ما هي الأسباب.

وأضاف: له من الأبناء اثنان جرحى من نشطاء حركة فتح في منطقة الشهيد/ جمال عبد النبي والجهات التنظيمية تشهد لهم بذلك وأسمه/ محمود طالب الداعور من مواليد 25/11/1987م وقد أصيب بعيار ناري في القدم بتاريخ 19/5/2003 م مما تسبب له بإصابة بارتخاء في الاعصاب، وقد تم قطع راتبة هو الاخر دون معرفة ما هي الأسباب، والجريح الاخر هو/ كرم طالب الداعور وقد أصيب بعيار ناري في القدمين بتاريخ 11/12/2018م ويعاني من ارتخاء في الاعصاب وقد قدم أوراقه الطبية الى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى لاعتماده ضمن كشوفات الجرحى أسوة بزملائهم ومازال يتنظر.... لهذا فهو يناشدكم ويستغيث بكم بإعادة رواتبهم".